Salisburgo-Inter LIVE 0-0 | Inter schiacciata dagli austriaci

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Al Wals Siezenheim, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Wals Siezenheim,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 33? –di nuovo davanti: ci prova Bisseck dal limite destro, ma Schlager è attento. 31? – Konate vede Sommer fuori dai pali e ci prova da quasi centrocampo. Palla fuori. 29? – Sulla punizione defilata delci prova Glouck, ma Sommer è attento e respinge. 26? Tiro-cross molto potente ...

Al Wals Siezenheim, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Wals Siezenheim,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League ...

Salisburgo-Inter: dove vederla e quando, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Inzaghi ilmessaggero.it

La squadra guidata di Simone Inzaghi non ha ancora perso una trasferta in questa stagione (5 vittorie, 1 pareggio). In campo alle 21. Le formazioni e gli aggiornamenti: ...L'amministratore delegato nerazzurro, a margine della sfida di Champions contro il Salisburgo, conferma l'interesse per l'attaccante e fa una precisazione.