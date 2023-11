Salisburgo-Inter LIVE 0-0 | Frattesi spreca una ghiotta occasione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Al Wals Siezenheim, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Wals Siezenheim,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 42? – Grande giocata di Thuram che con il fisico trova il fondo e mette in mezzo per Sanchez che appoggia perche dall’altezza del dischetto calcia alto. 35? – punizione, Bastoni libero va in torsione di testa, ma il pallone finisce fuori. 33? –di nuovo davanti: ci prova Bisseck dal limite destro, ma Schlager è attento. 31? – ...