Salisburgo-Inter | le probabili formazioni di Struber e Inzaghi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Stasera alle ore 21.00 andrà in scena il match di Champions League tra. Ecco leStasera alle ore 21.00 andrà in scena il match di Champions League tra. Ecco le(4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Gourna-Douarth, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore:. A disposizione: Mantl, Krumrey, Morgalla, Capaldo, Diambou, Fernando, Forson, Ratkov, Nene.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore:. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, ...

Per rimpiazzare quest'ultimo l'ci aveva provato con lo spagnolo, graditissimo a Simone ... Ma i rossoneri hanno preferito puntare su un elemento più giovane come Okafor, arrivato dal. ...

Il momento di Yann Aurel Bisseck è finalmente arrivato: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il difensore tedesco giocherà dal primo minuto questa sera contro il Salibsurgo nel terzetto arretrato a ...Con ogni probabilità, anche ascoltando le dichiarazioni di ieri di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez si accomoderà in panchina per Salisburgo-Inter. Prova di fiducia per Sanchez e Thuram e tutta ...