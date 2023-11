Salisburgo-Inter | Inzaghi punta su Bisseck! Le ultime su Dumfries

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023)in programma oggi alle 21, è il momento delle scelte per Simoneche dovrà fare a meno di Benjamin Pavard infortunato, e anche di Denzelnon al meglio (anche se è partito comunque con la squadra). Ecco lesulle scelte in difesa secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. RIPOSA, UNA SORPRESA – Ieri Denzel, leggermente affaticato, non ha terminato l’allenamento a scopo precauzionale. L’olandese verrà risparmiato e tenuto per l’ingresso nel secondo tempo. L’indisponibilità di Cuadrado (tendinite) e l’incidente di Pavard (ginocchio) hanno creato qualche difficoltà.appare deciso a lanciare Yann Bisseck, classe Duemila, al debutto in Champions, appena 2 presenze e 7 minuti in Serie A. ...