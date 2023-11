Salisburgo-Inter | in panchina una novità | Inzaghi porta un Primavera!

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Manca un’ora al fischio d’inizio di. Tutto è pronto, anche le formazioni ufficiali delle squadre. Proprio da qui emerge unaessante: fra i disponibili dic’è un giovane della Primavera.– Fra pochissimo, alle ore 21:00, andrà in scena. Per l’occasione Simoneha scelto dire inun giovane della Primavera. Si tratta di Giacomo Stabile, il difensore classe 2005 che già nella preparazione estiva nerazzurra si è messo in mostra con la Prima Squadra. La decisione dell’allenatore piacentino, probabilmente, è dovuta anche alla coperta corta in difesa, vista l’assenza forzata di Benjamin Pavard.-News - ...

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di(4 - 4 - 2): Schlager; Ulmer, Pavlovic, Baidoo, Dedic; Gloukh, Capaldo, Bidstrup, Sucic; Konaté, Simic. All. Struber(3 - 5 - 2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, ...

Salisburgo-Inter: dove vederla e quando, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Inzaghi ilmessaggero.it

Classifica girone C: Real Madrid 9 punti; Napoli 6 punti; Braga 3 punti; Union Berlino 0 punti. Salisburgo-Inter (ore 21 su Amazon Prime Video) In terra austriaca l’Inter cerca punti per consolidare ...È questo l’obiettivo dell’Inter, in campo questa sera in casa del Salisburgo. Fischio d’inizio alle 21 alla Red Bull Arena, arbitro l’olandese Serdar Gozubuyuk. Di seguito le formazioni ufficiali ...