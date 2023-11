Salisburgo-Inter di Champions League diretta 0-0 | occasione per Simic

Al Wals Siezenheim, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Wals Siezenheim,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League ...

Salisburgo-Inter: dove vederla e quando, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Inzaghi ilmessaggero.it

Il dirigente nerazzurro ha confermato l'interessamento per l'attaccante del Salisburgo, "un club che ha altri elementi giovani interessanti per tante società" ...La squadra guidata di Simone Inzaghi non ha ancora perso una trasferta in questa stagione (5 vittorie, 1 pareggio). In campo alle 21. Le formazioni e gli aggiornamenti: ...