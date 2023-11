Salisburgo-Inter | confermati sei cambi! La scelta su Dumfries ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Manca sempre meno a. Inzaghi ha ormai deciso la formazione da schierare, ci saranno sei cambi. La decisione anche su. FATTA ? Manca poco a, match valevole per la quarta giornata del girone D di Champions League. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento proprio dalla Red Bull Arena per Sky Sport 24, conferma i sei cambi di Simone Inzaghi rispetto alla trasferta di Bergamo. Prima volta da titolare per Yann Bisseck. Ritornano titolari anche Bastoni, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez. Dentro Darmian, dalla panchina il capitano Lautaro Martinez. In panchina. La probabile formazione dell’secondo Sky Sport (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Baston; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; ...