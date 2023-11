Salisburgo-Inter 0-1 | FINITA! Qualificati con 180? di anticipo LIVE

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è l’incontro valido per la quarta giornata di Champions League, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca alla ‘Red Bull Arena’ di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 ? 95? THURAM IMPRESSIONANTE: si porta a spasso mezza difesa dele poi si guadagna una punizione. Giocatore favoloso. 94? RADDOPPIO VICINO! Barella lancia Lautaro Martinez che controlla in modo sontuoso, ma poi calcia velocemente e la palla va al alto. 90? SEGNALATI SEI MINUTI DI RECUPERO 89? Bravissimo Acerbi a chiudere su Ratkov lanciato da Capaldo. Ora il difensore dell’è a ...