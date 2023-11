Salisburgo-Inter | 0-0 al 45? | Frattesi si divora il vantaggio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la quarta giornata del girone D di Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Il primo tempo fraedè terminato sul punteggio di 0-0. Alla “Red Bull Arena” i padroni di casa si sono mostrati più propositivi la squadra di Inzaghi pur senza creare grossi pericoli dalle parti di Sommer. L’cresce alla lunga e nel finale di tempo comincia ad impensierire la squadra di Struber: al 35? Bastoni , pescato tutto solo in area di rigore da Calhanoglu sugli sviluppi di un calcio piazzato, manda a lato di testa. La più grossa occasione per i nerazzurri arriva al 42?: contropiede guidato da Thuram, il francese serve Sanchez in area che a sua ...