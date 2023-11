Ruspe a 3mila metri per spaccare il ghiacciaio | la Svizzera ferma i lavori ma le gare di sci a Zermatt-Cervinia si faranno Indagano i pm di Aosta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’anno scorso era stata la siccità a mandare all’aria i piani. Questa volta, invece, sono stati gli organizzatori a fare il possibile per far saltare tutto. Come? Portando oltre idi quota le, pere scavare un– già fragilissimo – e sconfinando su un’area per la quale non c’era alcuna autorizzazione per fare i. Ci troviamo suldel Teodulo, sul Cervino. Qui la Fis (Federazione internazionale sci e snowboard) ha ben pensato – per ragioni economiche e di sponsor – di portare ledi Coppa del Mondo, creando una pista nuova sul, la Gran Becca, che parte da 3720sul livello del mare (record per una competizione) e si chiude, dopo 3,7 ...