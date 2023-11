Rrahmani | «Assente per Napoli-Empoli? Non lo so ancora | stiamo valutando»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il difensore del, Amir, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed-zone dopo il pareggio per 1-1 in Champions League contro l’Union Berlino. Sul gol subìto? «Era un calcio d’angolo per noi, potevamo fare il secondo gol ed invece abbiamo preso il contropiede. Non eravamo troppo organizzati dietro» Siamo in difficoltà? «Abbiamo iniziato il secondo tempo ed abbiamo preso subito il gol. Volevamo fare il secondo e per questo eravamo sbilanciati ed aperti, questa è l’unica ragione perché avevamo tanta voglia di vincere» Problema mentale al Maradona? «Siamo secondi e manca poco per qualificarci, questo è l’importante. Il calcio è così, se non la chiudi poi subisci»inperché in Nazionale? «Non lo so...