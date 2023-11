Romania | console generale in Italia incontra il sindaco di Trieste

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Grande sinergia quella sottolineata la mattina del 25 Ottobre 2023 nell’incontro tra ilCisint, il viceGarritani e l’uscentedellaCosmin Victor Lotreanu. “Finiscono sei anni di piena collaborazione e stima reciproca” rileva il“ringrazio ilper la presenza su Monfalcone, una città complessa che ha bisogno di interlocuzioni con i lavoratori e le aziende che orbitano sul territorio”. Interlocuzioni “che con ilabbiamo sempre portato avanti in maniera puntuale, mettendoci in prima linea anche nei ragionamenti diretti con le aziende”. “Sette anni di duro lavoro, in una regione bellissima” sottolinea il“in cui siamo riusciti anche ad ...