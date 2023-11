Roma | turisti vittime di furti e borseggi | i Carabinieri arrestano 17 ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Continua serrata l’attività deicontro ie iche si consumano per le strade die nelle metropolitane. Al fine di garantire più sicurezza a cittadini egli uomini dell’Arma, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno svolto controlli serrati per debellare il fenomeno deiche si registrano soprattutto ai danni dei tantiche in questo periodo affollano la Capitale.servizio antio -Ilcorrieredellacitta.com Furto del cellulare in metro A bordo della metro B, all’altezza della fermata “Termini”, idella Stazione diviale Eritrea, hanno arrestato due cittadini cubani di 25 e 40 anni, sorpresi immediatamente dopo ...