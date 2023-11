Roma | “troppi minimarket” | il Comune punta a dimezzarli per il Giubileo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Jacopo Scatà, Assessore al Commercio del I Municipio, promette una sfoltita di: non è solo questione di abusivismo. Il piano. Il conto alla rovescia è cominciato e la parola d’ordine per ilè sicuramente “pulizia”: termine entro cui ci sono numerose accezioni, ma quella più importante – per il momento – riguarda l’abusivismo e il riordino delle attività. L’Anno Santo, infatti, deve coincidere non solo con la messa in opera di diversi progetti, ma anche con una importante riqualificazione che passa dalle zone del centro e si estende per tutto il resto della Capitale. Il punto focale, stando alle recenti stime, sono i: ritrovi che, nonostante le ordinanze, sono spesso aperti a qualsiasi ora della notte e non hanno permessi e autorizzazioni. Sembrano, stando alle statistiche evidenziate dall’Assessore al ...