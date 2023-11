Roma | mercatini abusivi | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 novembre 2023) False borse griffate, chincaglieria, qualche souvenir. I venditori ambulanti mettono in mostra la loro merce indavanti alla Camera di Commercio in piazza di Pietra accanto al tempio di Adriano: «Episodi che segnaliamo al Municipio – dice il presidente Lorenzo Tagliavanti – ma continuano a ripetersi». Ci fu un periodo, nel Medioevo, in cui il poco distante mercato della Rotonda fu trasferito proprio in piazza di Pietracasini in pietra e baracche vendevano pesce e pane. In vendita, non ci sono alimenti: bensì borse false e chincaglieria che contribuiscono a creare degrado in pieno centro storico. Si chiede alle autorità di stroncare questo malcostume diventato ormai una triste consuetudine. L'articolo proviene da Italia Sera.