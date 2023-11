Roma | inchiesta ‘talpa’ a piazzale Clodio | nuova udienza per Marianera a gennaio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – E’ stata fissata per l’8la prossimadel processo in corso ache vede imputata Camilla, la praticante avvocato in carcere dal febbraio scorso e accusata insieme al suo compagno Jacopo De Vivo di corruzione in atti giudiziari. De Vivo ha optato, invece, per l’abbreviato condizionato e per il quale domani si terrà l’davanti al gup. Per, che aveva anche lavorato per un breve periodo in un assessorato del Campidoglio (estraneo alle indagini, ndr) il processo si è aperto lo scorso 7 giugno davanti ai giudici dell’ottava sezione penale e alla primasi sono costituiti parti civili la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Giustizia.e De Vivo sono accusati ...

... come dicono, nel caso dinon risolve nulla. È fumo negli occhi", dice l'assessore. Il Cin ... "Non ho letto le carte dell', c'è un'indagine in corso e non posso fare una valutazione ...

L'inchiesta Prisma sulla Juventus arriva a Roma AGI - Agenzia Italia

INCHIESTA PRISMA, TRASFERITI GLI ATTI A ROMA - Sportmediaset Sport Mediaset

L’inchiesta prosegue infatti per individuare la ‘talpa ... solo dalle persone interne all’ufficio intercettazioni e in uso esclusivo in procura a Roma, essendo stato, a suo tempo, ideato proprio da un ...Sei persone, prive di autorizzazioni, sorprese dai carabinieri a Roma mentre cercavano di procacciare turisti dando loro in vendita tour guidati per il Colosseo o biglietti per bus scoperti. È emerso ...