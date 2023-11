Roger Waters | bufera sull’ex Pink Floyd | “Hamas aveva l’obbligo morale di resistere all’occupazione”

(Di mercoledì 8 novembre 2023)è “assolutamente obbligata adal punto di vista legale e”. È di nuovo polemica per le parole di, ex frontman deigià in passato contestato per i suoi attacchi a Israele. Ospite a un podcast del giornalista Glenn Greenwald, l’artista inglese ha espresso dubbi sulla versione offerta dallo Stato ebraico sugli attacchi del 7 ottobre in cui hanno perso la vita 1.400 persone, la maggior parte civili. “Non sappiamo esattamente cosa hanno fatto il 7 ottobre, ma era giustificabile per loro? Sì!”, ha detto, intervenuto al podcast Rumble. “Come ho detto fin da subito, se quel giorno sono stati commessi crimini di ...

L'ex Pink Floyddi nuovo nell'occhio del ciclone per le sue posizioni contro Israele. In un'intervista nel podcast Rumble del giornalista Glenn Greenwald, l'artista - come riportato dal Times of Israel - ...

Roger Waters giustifica Hamas. Bufera sull'ex Pink Floyd. Ecco cosa ha detto QUOTIDIANO NAZIONALE

Roger Waters: “Gli attacchi del 7 ottobre Hamas aveva l’obbligo morale di resistere all’occupazione” la Repubblica

L'ex Pink Floyd Roger Waters di nuovo nell'occhio del ciclone per le sue posizioni contro Israele. In un'intervista nel podcast Rumble del giornalista Glenn Greenwald, l'artista - come riportato dal ...Nuova bufera sull’artista, già accusato in passato di antisemitismo, che ha parlato di Israele e Palestina in un’intervista nel podcast Rumble del giornalista Glenn Greenwald ...