“Robin Hood” fu un riciclo

Non potevamo non iniziare il nostro omaggio acon le parole del gallo cantastorie che nel 1973 ebbe l'onere e l'onore di raccontare questa versione animalesca antropomorfa della leggenda di, personaggio iconico nato da un ...

“Urca urca tirulero, oggi splende il sol”: Robin Hood, del 1973, rimane per molti di noi uno dei classici animati Disney più cari. Non viene necessariamente considerato così a livello internazionale, ...Il 21° Classico Disney compie 50 anni dall'uscita americana e per l'occasione ne ricordiamo i meriti che lo mettono dritto dritto nell'Olimpo dei migliori film Disney di sempre.