(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un grande riconoscimento perChavelier, attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, dialoghista, è arrivato dal Colle. Chavelier ha ricevuto dalle mani del segretario GeneralePresidenzaUgo Zampetto l’onoreficenza dial. “Sono onorato e commosso”, è il suo commento—per questa onoreficenza, che testimonia l’attenzione e la sensibilità del nostro presidente verso le eccellenze del nostro paese!”. Un momento d’oro, per la voce di Tom Cruise e Tom Hanks, e direttore del doppiaggio per tv e cinema.La sua direzione del doppiaggio italiano dà forte contributo al successo di Saw X, sempre forte al botteghino. Recentemente ...

Con Max Pezzali eRecchioni. Introduce Emanuele Vietina. Graphic Novel Theatre - Blankets ... Con i doppiatori Carlo Valli, David, Domitilla D'Amico, Emiliano Coltorti, Laura Lenghi e ...

Roberto Chevalier è Commendatore dell'Ordine al Merito della ... Sardegna Reporter

Un grande riconoscimento per Roberto Chevalier, attore, doppiatore ... Master Viaggi

Ogliastra 08 novembre 2023 – Individuare strategie comuni per le buone pratiche da attuare per un’offerta turistica che sia di qualità anche per la comunità ospitante tramite soluzioni basate sulla ...Roberto Chevalier è Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un grande riconoscimento per Roberto Chavelier , ...