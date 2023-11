Roberto Chevalier è commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un grande riconoscimento perChavelier, attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, dialoghista, è arrivato dal Colle. Chavelier ha ricevuto dalle mani del segretario GeneralePresidenzaUgo Zampetto l’onoreficenza dial. “Sono onorato e commosso”, è il suo commento—per questa onoreficenza, che testimonia l’attenzione e la sensibilità del nostro presidente verso le eccellenze del nostro paese!”. Un momento d’oro, per la voce di Tom Cruise e Tom Hanks, e direttore del doppiaggio per tv e cinema.La sua direzione del doppiaggio italiano dà forte contributo al successo di Saw X, sempre forte al botteghino. Recentemente ...