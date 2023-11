Rimandati a casa dall’ospedale | ma il piccolo Luca ha fretta e nasce in auto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) San Giovanni Bianco.e ilin. Una storia a lieto fine in Val Brembana, che arriva proprio in giorni in cui la Bergamasca è scossa per un’altra vicenda che coinvolge due neonati, uccisi dalla mamma a Pedrengo. Succede tutto domenica 5 novembre. I genitori, da San Giovanni Bianco, raggiungono il Papa Giovanni di Bergamo verso le 21.30, dopo che la madre avverte contrazioni sempre più frequenti (ogni 15 minuti circa). “Io e il mio compagno decidiamo di scendere subito in ospedale, dopo aver lasciato l’altro mio figlio dai miei genitori e – spiega la mamma, che preferisce non svelare la propria identità – consapevoli che, avendo io il tampone positivo, mio figlio avrebbe dovuto fare l’antibiotico. Una serie di fattori ...