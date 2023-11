Riforme | Pizzarotti | ' limite 2 mandati come per sindaci | serve coerenza regole' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Il premierato approvato lo scorso 3 novembre dal Cdm e che si appresta ad approdare in Senato "è una riforma che non è una riforma, visto che non rivede in modo organico la Costituzione e la composizione dello Stato. In una definizione di revisione e nuovo impianto andrebbe fatta una ristrutturazione vera e propria, di cui ci sarebbe bisogno, magari decentrando alcune cose e accentrandone altre". Ne è convinto il presidente di +Europa Federico, che, dialogando con l'Adnkronos, si sofferma sull'assenza, nel testo Casellati, deldiper il premier scelto dagli elettori, lui che, da sindaco di Parma, ha lasciato la fascia tricolore dopo due giri di boa. "Io sono uno di quelli che crede neldi dueper i Comuni di grandi dimensioni, e non ...