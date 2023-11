Riforme | Casellati | ' dimissioni Meloni se perde referendum? Perché mai?**

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - La premiersi dovrebbe dimettere seil? "Emai? Noi abbiamo una riforma che prevede la scelta del premier e se i cittadini decideranno che non va bene, accetteremo il loro responso, fa parte della democrazia". Così la ministra Elisabettaa Rainews24.

Ne è convinto il presidente di +Europa Federico Pizzarotti, che, dialogando con l'Adnkronos, si sofferma sull'assenza, nel testo, del limite di mandati per il premier scelto dagli elettori, ...

Venerdì scorso il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato un disegno di legge costituzionale ...Lega e FdI hanno ambizioni (divergenti) in Veneto: i leghisti spingono per consentire a Zaia una riconferma (che sbloccherebbe anche Emiliano e De Luca), ...