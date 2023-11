Ricerca | 13 scienziati Neuromed nel 2% dei migliori al mondo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il presidente dell'Irccs molisano 'nella lista dell'Università di Stanford riconosciuti in ambiti cruciali della medicina' Sono 13 itori dell’Irccsdi Pozzilli (Isernia) che compaiono nella lista deial(World’s Top 2% Scientists), compilata dall’Università di Stanford, in California. Il risultato – spiega una nota – colloca l’Irccs molisano tra le più affermate istituzioni scientifiche internazionali perché la lista, aggiornata ogni anno, viene stilata utilizzando i dati bibliometrici provenienti da ‘Scopus’ – database delle pubblicazioni scientifiche mondiali – impiegando diversi indicatori della qualità del lavoro dei varitori per creare un indice complesso (c-index). Organizzata in 22 settori e 174 sotto-categorie, la classifica ...