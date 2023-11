Reazione a Catena 8 novembre 2023 | gli Ultravioletta vincono 500 euro

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 8. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni gli, tre amici che, dalla Puglia e da Avellino, si sono trasferiti a Torino per lavoro. Gli– Federico, Nunzia e Donatella, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 497. Bravi, peccato per la cifra bassa. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione ...