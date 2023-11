Ranucci in Vigilanza Rai difende Report Gasparri all’attacco | tira fuori cognac e carota – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È spuntata anche unadurante la commissione diRai dopo l’intervento di Sigfrido, convocato per parlare di. A mettere in piedi un piccolo show è stato il senatore di Forza Italia Maurizio, che è partito prendendo in giro la manifestazione organizzata dall’associazione Articolo 21. Il conduttore diè stato infatti accompagnato da un gruppo di sostenitori, tra cui Giuseppe Conte, prima di entrare in commissione. «Mi aspettavo più seguaci – ha detto– è stata una mancetta di 40 persone». E ha aggiunto mostrando una bottiglietta: «Le ho portato unse ha bisogno di coraggio…». Poi si è rivolto al direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini: «Cosa pensa di un certo modo di fare ...