Ranking WTA 7 novembre 2023 | Iga Swiatek torna prima e chiude l’anno da regina | Sara Errani ad un punto dalla top 100

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il protrarsi al lunedì delle Finals ha fatto ritardare di un giorno il rilascio delWTA aggiornato, che vedere in vetta la polacca Iga, vincitrice a Cancun, cherà cosìsolare al primo posto davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, seconda, ed alla statunitense Coco Gauff, terza, la quale resta davanti alla kazaka Elena Rybakina, quarta. L’altra variazione tra le prime 10 del mondo riguarda il sorpasso della tunisina Ons Jabeur al sesto posto ai danni della ceca Marketa Vondrousova, ora settima.WTA Lunedì 71 IgaPOL 9295 2 Aryna Sabalenka BLR 9050 3 Coco Gauff USA 6580 4 Elena Rybakina KAZ 6365 5 Jessica Pegula USA 5975 6 Ons Jabeur TUN 4195 7 Marketa Vondrousova CZE ...

Vince 2 - 0 anche Zidansek, numero 100 del, che si sbarazza di Saville in due set con il punteggio di 6 - 1 6 - 4. Nel Gruppo A la Repubblica Ceca batte la Svizzera , anche qui senza i ...

Ranking WTA: Swiatek torna regina, Paolini sempre leader azzurra ... SuperTennis

Ranking WTA: Swiatek si riprende il trono, secondo anno da n. 1 oktennis

Tennis, WTA Finales di Cancun: Swiatek domina Pegula in finale e chiude la seconda stagione consecutiva da n°1 al mondo ...Iga Swiatek domina l’atto conclusivo della stagione 2023, dominando le WTA Finals di Cancun. La polacca riesce così a riappropriarsi del n.1 in classifica e terminerà la stagione da regina per il seco ...