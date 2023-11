Rallycross | Jenni Sonzogni | chi è la prima donna a laurearsi campione nella categoria RX5

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nell’Arena di Maggiore, in provincia di Novara, la pilota lombarda sbaraglia tutti gli avversari e cambia la storia

Rallycross, Jenni Sonzogni: chi è la prima donna a laurearsi ... Vanity Fair Italia

Il gran finale del Campionato Italiano Rallycross – Jenni Sonzogni prima donna Campionessa Italiana RX! Rally.it

In questo fine settimana si è conclusa con un nuovo campione la stagione 2023 del campionato italiano rallycross. Riccardo Canzian quest'anno ha fatto stravedere. Costanza e dedizione l'hanno portato ...Si è concluso il Campionato Italiano Rallycross, con due spettacolari prove a Maggiora Offroad Arena, disputatesi ieri e oggi. Round 7 Ieri, sabato 4 novembre, i piloti hanno corso sul tracciato in co ...