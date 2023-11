Rai | salta la staffetta Roberto Sergio-Giampaolo Rossi Felici Lega e FI | meno FdI Chi salta | chi arriva I nomi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ma davvero dopo il PD, Fazio e Saviano il diluvio in viale Mazzini? La tempesta che starebbe travolgendo la Rai, la più grande e più importante azienda culturale del Paese, è reale o è il frutto di una colossale fake news generata da un’intelligenza più o... Segui su affaritaliani.it

... sono entrati in casa a luglio, hanno sparato l'aria condizionata a 16 gradi per 24 ore:la ... Leggi Anche In Vigilanzasi celebra il processo a Report. Destra scatenata: 'Attacchi politici, ...

Rai, salta la staffetta Sergio-Rossi. Felici Lega e FI, meno FdI. Inside Affaritaliani.it

Rai, Insinna verso l'Eredità: salta Insegno dopo il flop di ascolti Affaritaliani.it

L'episodio, dal titolo Salvo amato, Livia mia, è il terzultimo della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, il primo diretto da Luca Zingaretti ...Presiede Mario De Pizzo (RAI). Intervengono: Oliviero Bergamini (RAI), Enrico Campelli (LUMSA), Francesco Clementi (Sapienza), Antonio Di Bella (RAI), Mattia Ferraresi (Domani), Daniele Fiorentino ...