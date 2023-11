Racconti dalla prima linea in Israele

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 novembre 2023)Striscia di Gaza, dove è in corso l’offensiva «Spade di ferro» per sradicare Hamas, l’inviato di Panorama racconta le storie di soldati e civili impegnati nella battaglia che, per loro, significa esistere o scomparire. II fungo nero dell’esplosione invade il cielo salendo in mezzo ai palazzi di Ashdod, la città israeliana 20 chilometri a Nordstriscia di Gaza. Un minutoha suonato la sirena d’allarme ed è entrato in azione Iron dome, il sistema antimissile israeliano che si riconosce dai ripetuti tonfi secchi. Le scie bianche degli intercettori salgono a zig zag per far esplodere i razzi di Hamas. Non sempre riescono a bloccarli. Un missile è piombato nel parcheggio di un condominio nel centro di Ashdod scatenando l’inferno. Macchine bruciate con i serbatoi che esplodono in potenti fiammate e una sventagliata di ...