Quasi 6 milioni di italiani nel mondo | circa la metà arriva dal Sud

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – ''L’Italia fuori dei confini nazionali è costituita oggi dadi cittadini e cittadine. L’analisi dei numeri incrocia la storia del Rapportoneldella Fondazione Migrantes la cui prima edizione risale a diciotto anni fa. Una presenza cresciuta dal 2006 del +91%. Le italiane all’estero sono praticamente raddoppiate (99,3%), i minori sono aumentati del +78,3% e gli over 65 anni del +109,8%. I nati all’estero sono cresciuti, dal 2006, del +175%, le acquisizioni di cittadinanza del +144%, le partenze per espatrio del +44,9%, i trasferimenti da altra Aire del +70%''. E' quanto emerge dal 'Rapportonel2023' della Fondazione Migrantes. ''Al 1° gennaio 2023 i connazionali iscritti all’Aire sono 5.933.418, il 10,1% dei 58,8 ...

Il 46,5% deidi italiani residenti all'estero è di origine meridionale (il 15,9% delle sole Isole), il 37,8% del Settentrione (il 19,1% del Nord Ovest) e il 15,8% del Centro. La ...

6 milioni di expat in Italia nel 2022, quasi la metà tra i 18 e i 34 anni: i dati Sky Tg24

Quasi 6 milioni di italiani nel mondo. In calo gli espatri (-2,1%), per ... Servizio Informazione Religiosa

Al 1° gennaio 2023 i connazionali iscritti all’Aire sono 5.933.418, il 10,1% dei 58,8 milioni di italiani residenti in Italia. Il 46,5% dei quasi 6 milioni di italiani residenti all’estero è di ...“Quasi 6 milioni di euro per la realizzazione, entro l’anno o nel corso dell’esercizio finanziario 2024, di 16 interventi di messa in sicurezza e ...