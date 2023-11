Quanti aerei atterrano a Fiumicino ogni giorno? La stima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo ae parliamo di qualcosa che ha a che fare con i viaggi. Vi siete mai chiestidecollano edall’aeroporto di? Scopriamolo insieme. Aeroporto di, controlli a tappeto dei carabinieri: sanzionati 7 autisti irregolari Un po’ di storia Prima di addentrarci in quello che è il focus del, come sempre un po’ di storia. La storia degli aeroporti della Capitale inizia nel 1916, anno in cui venne inaugurato il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, sulla Via Appia, aerostazione destinata ai dirigibili e ad uso militare fino al 1947. Nel corso degli anni ricoprì il ruolo di ...