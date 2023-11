Qualche ombra su iOS 18 ma è solo questione di ritardi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di iOS 18 e la cosa potrebbe sembrare pure anomala, visti i diversi mesi che di certo ci separano dalla presentazione estiva del prossimo aggiornamento software Apple. La, tuttavia, è la seguente: un noto informatore ed esperto come Mark Gurman ha parlato dei lavori di Apple relativi al prossimo update e le sue parole sono state in parte travisate. Meglio dunque precisare subito cosa stia realmente succedendo ora a Cupertino, almeno secondo quanto dichiarato dall’autorevole fonte appena citata. Nella serata di ieri, almeno per noi italiani, Gurman ha riferito del mancato impegno di Apple sul prossimo aggiornamento iOS 18, almeno fino a questo momento,. Per l’esperto non sono ancora emerse le novità principali della nuova versione dell’OS perché a Cupertino ci si è concentrati su altro, in particolare la ...