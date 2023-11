Pure L' Unità attacca il Pd | il giornale di Sansonetti demolisce Schlein

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Che botta tremenda! Basterebbe questo per fotografare il senso del fondo de L'di ieri, con cui il direttore Pierostronca,, sminuzza il Pd a guida Elly. Un testo pesantissimo e molto proiettato sulla realtà, soprattutto quando accusa i dem di non essere calati nella complessità della storia, specie nella turbolenta fase che stiamo attraversando con il riacutizzarsi della crisi medio orientale, con tutto ciò che è in ballo, tra i diritti dei palestinesi, di Israele, e ancora l'antisemitismo e l'anti-islamismo.non tace nulla sulla difficoltà dello scenario, e poi aggiunge: «Di fronte a tutto questo il Pd ha scelto la sua linea: il silenzio. Silenzio assoluto. Una linea molto simile a quella che ha tenuto sulla scuola, sul welfare, sulla giustizia, ...