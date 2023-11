Pure i Simpson sono schiavi del politicamente corretto | la scelta storica su Homer

(Di mercoledì 8 novembre 2023) I tempi cambiano, e anche gli autori deisiadeguati alla sensibilità contemporanea, o per meglio dire al cappio del, decidendo di mettere da parte unagag della commedia animata che ha affascinato il pubblico per oltre 34 anni: la scena dello strangolamento di Bart da parte di. Questo iconico momento tra padre e figlio è stato uno dei punti focali della serie tv animata, che va in onda dal 1989. Nel terzo episodio della trentacinquesima stagione dei, attualmente in corso, il personaggio diannuncia infatti una svolta significativa: non strangolerà più suo figlio Bart. L'episodio in questione, intitolato "McMansion & Wife" è andato in onda negli Stati Uniti il 22 ottobre. Nelle prime ...

...- 2013 Basato sul cult inglese ( by Ricky Gervais) e adattato dal veterano di SNL e dei... Se poi c'èDonald Glover anche meglio. Brooklyn Nine - Nine 2013 - 2021 Le disavventure del ...

10 episodi speciali di Halloween dei cartoon USA (Simpson esclusi) ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il governo inglese critica la Bbc: non chiama "terroristi" i membri di Hamas Sky Tg24

I tempi cambiano, e anche gli autori dei Simpson si sono adeguati alla sensibilità contemporanea, o per meglio dire al cappio del politicamente corretto, decidendo di mettere da parte una storica gag ...Fans of “The Simpsons” are debating whether a recent episode of the animated sitcom had hinted at the end of a recurring joke from the show.