Pulisic | esclusa lesione muscolare | è una contrattura Di Marzio | ma salterà Lecce

(Di mercoledì 8 novembre 2023) . L’ecografia ha escluso lesioni muscolari percalciatore del Milan che ieri sera è uscito anzitempo nel corso di Milan-Psg. Gianluca Disul suo sito scrive: Una mano dietro la coscia, l’intervento dei medici, poi il cambio nei minuti finali della sfida che il Milan ha vinto 2-1 a San Siro contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Ora, però, tutto l’ambiente rossonero può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di ChristianGià nelle ore seguenti la fine dell’incontro filtravano sensazioni positive sull’infortunio dell’americano, sensazioni che adesso sono state confermate dagli esami ai quali l’attaccante rossonero si è sottoposto nella giornata odierna.infatti ha riportato solo unaalla coscia sinistra: la risonanza infatti ha ...

La squadra di Pioli è prima in classifica, da sola :la debacle nel derby con l'Inter, ha sempre vinto. Prima della sosta c'ha pensato il nuovo innesto, contro il Genoa (0 - 1) a ...

Pulisic: esclusa lesione muscolare, è una contrattura. Di Marzio: ma ... IlNapolista

Questione di stile. E il silenzio non è assenso Fcinternews.it

escludendo quindi lesioni muscolari. La sua condizione fisica verrà monitorata giorno per giorno. Appare comunque difficile che Pulisic possa recuperare in tempo per la trasferta di Lecce, dove il ...Pulisic, uscito dolorante ieri negli ultimi minuti di Milan Psg, effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio: secondo quanto riportato da Sky non è da escludere possa ...