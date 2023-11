PSG | Mbappé | «Donnarumma? I tifosi hanno esagerato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Le parole di Kylian, attaccante francese, dopo la sfida di Champions League tra Milan e PSG. I dettagli Kylianha parlato a TeleLombardia dopo Milan-PSG. PAROLE – «Il problema siamo noi, quando non vinciamo il problema siamo sempre noi, non cercheremo il problema altrove: non siamo riusciti a vincere, il Milan ha preso fiducia e complimenti a loro. Non speravamo in niente di diverso da loro. Speravamo solo di venire qui e vincere, non è stato fatto. Volevamo mantenere il primo posto nel gruppo, adesso siamo al secondo. Ma ecco, c’è una partita in casa contro il Newcastle che dobbiamo vincere e poi vedremo cosa succederà.? ‘era un sacco di rumore eriservato un’accoglienza piuttosto difficile per. Penso che fosse un po’ troppo, ma ecco, è il calcio di ...