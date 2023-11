PSG | Luis Enrique | «Contro il Milan è stata una sfida di tennis | non di calcio»

(Di mercoledì 8 novembre 2023), allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delladi Champions di ieri serail, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delladi Champions di ieri serail. PAROLE – «Mi è piaciuta la squadra. Abbiamo fatto il primo gol e abbiamo avuto tante occasioni. Purtroppo abbiamo contribuito a rendere pazza la partita: non doveva essere unadi, ma di. Una volta attaccano loro, una volta attacchiamo noi. Questo non mi è piaciuto. Mbappé è stato davanti a Maignan due tre volte, Dembele anche. Dopo il vantaggio si sono difesi ed era molto difficile. Era una ...

Il suo Milan aspetta ildiEnrique e riparte con ferocia e determinazione riaprendo la corsa agli ottavi di Champions. Giroud e Leao (foto Lapresse) Iscriviti alla newsletter - -

Psg, Luis Enrique su Donnarumma: “Fischi Normale. Questo succede quando…” Tuttosport

Ecco come Luis Enrique ha trasformato il Psg in una squadra vera (col benestare di Mbappé) la Repubblica

I rossoneri superano 2-1 la formazione di Luis Enrique, tornano in lotta per la qualificazione agli ottavi di Champions League e si mettono alle spalle un periodo nero ...In Champions tocca a Garcia e Inzaghi. Sarri in ansia per due giocatori. Mourinho prepara un mini turn over con vista derby ...