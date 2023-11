Prove di G7 italiano Tajani e Blinken tra sicurezza e risoluzione umanitaria

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Interferenze straniere a Gaza, convenzione di Vienna, ruolo di Cina e Iran. I ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, fanno il punto sulle guerre in corso e dal vertice di Tokyo, assieme all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea, e lanciano un ventaglio di proposte ed azioni. Ma soprattutto il titolare della Farnesina, Antonio, coglie l’occasione per illustrare al Segretario di Stato americano, Anthony, le priorità della prossima presidenza del G7. Obiettivo, lavorare insieme per garantirea Israele e risolvere la crisia Gaza, partendo da due prospettive: la de-escalation e la soluzione politica 2 popoli 2 Stati. G7 Italia Secondoè tempo che i coloni israeliani non compiano atti di ...