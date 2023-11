Protagonista in Premier League | i tifosi sono pazzi di lui | “Italian hero!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il calciatoreo sta facendo vedere grandissime cose in: iletteralmente imti per lui. Laè considerata da molti come il campionato più bello del mondo. Se glii hanno spesso da ridire sulla qualità e la difficoltà del campionato inglese, non si può di certo negare il fatto che sia tra i più affascinanti e seguiti al mondo. La maggior parte dei calciatori si pone come obiettivo quello di giocare almeno una stagione in Inghilterra, per vivere quelle emozioni che soltanto iinglesi riescono a trasmettere. Nel corso degli ultimi anni,stati tanti glii chesbarcati oltremanica per ...