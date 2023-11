Probabili formazioni Salisburgo - Inter | Inzaghi con Sanchez e Frattesi

SALISBURGO (AUSTRIA) - L' Inter affronta il Salisburgo per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League . Alla Red Bull Arena di Salisburgo il calcio d'inizio è fissato per le ore ...

Serie A: Frosinone-Empoli, probabili formazioni - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

PESCARA (4-3-3) Ciocci (Plizzari); in difesa Floriani, Pellacani, Mesik e Moruzzi; a centrocampo De Marco, Aloi e Mora; in attacco il tridente Masala-Vergani-Accornero. All. Zdenek Zeman ...Palermo-Brescia, probabili formazioni: scelte obbligate in attacco per Corini Il Palermo di Corini si appresta a sfidare il Brescia nel match valevole per il recupero… Leggi ...