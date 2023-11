Prima aggredisce la compagna | quindi la getta per le scale… Arrestato in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pubblicato il 8 Novembre, 2023 I riflettori sono nuovamente puntati sulla drammatica realtà della violenza domestica in Italia, in seguito a un caso sconvolgente avvenuto a Cisterna. Un uomo di 45 anni è stato portato davanti alla giustizia, accusato di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti della sua ex. Il Punto di Svolta La vicenda ha preso una svolta decisiva quando la vittima, dopo essere stata spinta giù per le scale durante un litigio, ha deciso di porre fine al ciclo di violenza, chiedendo aiuto. Questo tragico evento è stato il culmine di una serie di abusi che hanno portato, lo scorso ottobre, all’emissione di un divieto di avvicinamento per l’uomo verso la donna. L’Udienza e le Accuse Dinanzi al giudice Giuseppe Molfese del tribunale di, l’imputato ha dovuto rispondere alle gravi imputazioni. I dettagli ...