Premio a odontoiatra Giuseppe Cicero | con la stampa 3D ripara il sorriso

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) E’ l’uomo della3D al servizio dell’odontoiatria. Più in generale, del digitale applicato alla cura della bocca con un obiettivo: restituire ilai suoi pazienti, anche nei casi più complessi. Per questo impegno, portato avanti sull’asse Italia-Usa, l’e parodontologo di Roma, 33 anni, ha ricevuto oggi il ‘Firenze Donna – In Onore dell’Italia che ci Onora’ “per i risultati ottenuti all’estero, ma anche nel nostro Paese – si legge in una nota – nell’innovazione odontoiatrica e per la salute dentale. Un’attività di ricerca che lo ha portato, già da quando era under 30, a sviluppare protocolli clinici innovativi per la rigenerazione ossea ed implantologia dentale utilizzando la3D sulle due sponde dell’Atlantico, tra ...