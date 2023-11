Politano | “Pari assurdo | ma il Napoli si deve qualificare”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ difficile spiegare quello che è successo, è inspiegabile. In queste partite non si possono prendere questi gol. Loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato tanto. Ma bisogna continuare a lavorare, abbiamo altre due partite in Europa, dobbiamo assolutamente qualificarci”. Lo ha detto a Sky l’esterno delMatteodopo l’1-1 in Champions League contro l’Union Berlino. Un rimpianto, quello di, condiviso dal capitano delDi Matteo: “Dovevamo gestire meglio il vantaggio, invece abbiamo battuto questo angolo velocemente e non eravamo in posizione dietro. Non si può prendere quella ripartenza, queste partite si decidono con gli episodi. E’ un pareggio che non ci sta, ci dispiace per i nostri tifosi perché anche oggi in casa non siamo riusciti a portare a casa la ...