Politano non ci sta | “Non si può pareggiare così” | il commento dopo Napoli-Union

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Arrivano le parole diin seguito a quanto visto duranteBerlino. Le parole dell’esterno sulla sfida. Si ferma incredibilmente ildi Rudi Garcia, in grado di concedere un punto all’Berlino12 sconfitte consecutive. Fofana ha infatti risposto alla rete diun contropiede fulmineo, che ha sbaragliato la difesa azzurra tra l’incredulità generale. Nel frattempo, proprio l’autore del vantaggioè intervenuto con alcune dichiarazioni inerenti al doloroso pareggio, nell’immediato post-partita.Berlino, le parole diRaggiunto dai microfoni di Sky, Matteoha commentato l’inatteso pareggio ...

Commenta per primo Matteo, attaccante del Napoli in gol questa sera contro l' Union Berlino , parla ai microfoni di ... In queste partitesi possono prendere questi gol. Lorohanno mai ...

Al vantaggio azzurro con Politano al 39' risponde Fofana al 52 ... Il Napoli prova a reagire con un colpo di testa di Rrahmani ma Ronnow non si fa sorprendere. Al 24' ripartenza veloce dell'Union che ...Quello giudicato non buono dopo revisione dinanzi al monitor per fallo del capitano è nato da una triangolazione Mario Rui-Di Lorenzo-Anguissa. Quello che ha sbloccato la partita, invece, è stato ...