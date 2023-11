Politano non basta | Napoli-Union Berlino finisce 1-1

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Gli azzurri non riescono a piegare i tedeschi nella quarta giornata di Champions League- Mezzo passo falso per ilin Europa, fermato per 1-1 in casa dal fanalino di coda del girone. Al vantaggio dinel primo tempo, risponde Fofana nella ripresa sfruttando una do

La sostituzione dinel momento decisivoha fatto sorridere tanti tifosi, considerando che l'esterno romano è stato il migliore in campo. Union Berlino: Ronnow 6,5 :fa parate ...

Champions League, Napoli-Union Berlino 1-1: Politano non basta, quanti rimpianti per Garcia - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, Politano: "Non si può prendere un gol così. Dobbiamo assolutamente qualificarci" TUTTO mercato WEB

Loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato tanto. Ma bisogna continuare a lavorare, abbiamo altre due partite in Europa, dobbiamo assolutamente qualificarci". Lo ha detto a Sky l'esterno del Napoli ...Bisogna tornare a vincere in campionato per guardare in alto". Vedi anche Champions League Champions League, Napoli-Union Berlino 1-1: Politano non basta, quanti rimpianti per Garcia "Cosa è successo ...