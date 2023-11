Plusvalenze in serie A | adesso tremano undici agenti dei giocatori | a processo il 22 dicembre

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 8 novembre 2023)di calciatori andranno a, dal prossimo 22, davanti alla giustizia sportiva , per contratti di mandato fittizi e corrispettivi per affari inesistenti. Sarà infatti la commissione federale che si occupa dei procuratori a giudicare i singoli casi. Si tratta del secondo filone sportivo, figlio dell’inchiesta 'Prisma' della procura di Torino (poi passata a Roma per competenza...