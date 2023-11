Piqué | «Abbiamo vinto perché eravamo superiori a chiunque | non per gli arbitri»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha parlato ai microfoni della radio catalana Rac1 dopo la sconfitta del Barcellona contro lo Shakhtar Donetsk in Champions, difendendo l’allenatore blaugrana Xavi: «Finché ci sono soluzioni, bisogna avere pazienza. Xavi è di casa, è lì da molti anni, conosce il modo di giocare del Barça, e in questo momento non c’è nessuno migliore di lui per trasmetterlo e giocare di nuovo bene. Solo vincere non ne vale la pena, devi giocare bene. È il modo in cui guardiamo al calcio e alla nostra cultura, e deve rimanere così, ma questo mette ulteriore pressione sull’allenatore e sui giocatori». Dopo il suo ritiro dello scorso anno,ha confessato che gli manca giocare: «Mi mancano i miei compagni di squadra, che giocano al Camp Nou e competono per vincere titoli. Ma sono molto orgoglioso tutto quello che ho fatto e delle scelte che ho preso». Sul caso ...