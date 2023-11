Pioli avverte l’Inter | «Ora proveremo a rimontare in campionato!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha parlato dopo la vittoria del Milan contro il PSG in Champions League. Il tecnico rossonero sfidaper il cammino in campionato. AVVISO ALLA SERIE A ? Stefano, su Mediaset, ha lanciato anche un messaggio alcapolista: «Era da bivio per la stagione della Champions, ma credo ci possa dare più fiducia ed entusiasmo. Dobbiamo riprendere anche in campionato, ritornare ad essere competitivi e provare a». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati