Pioli aveva deciso di “morire” con le proprie idee | è andato avanti e ha avuto ragione Libero

(Di mercoledì 8 novembre 2023)di “” con le: èe ha. Lo scrivecon Claudio Savelli. Stefanohache non ci sarà una mezza misura. Se mai dovrà finire, la sua avventura rossonera finirà con un Milan che gioca come lui desidera. Con il suo modulo preferito, difendendo in, mandando un terzino – Calabria – a fare un altro ruolo, a costo di farsi infilare da Mbappé, e con due ali che corrono verso l’area avversaria e mai verso il fondo del campo. Le squadre dihanno sempre giocato così, tutte, nessuna esclusa, e torna a farlo anche il Milan contro il Psg. Questa estrema, ...

As Roma 29/04/2023 - campionato di calcio serie A / Roma - Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Stefanodeciso di "morire" con le ...

«Abbiamo fatto quello che dovevamo, con spirito e energia. Sapevamo di dover ottenere un risultato importante» ha aggiunto Pioli, che nega che la squadra scientemente veicoli energie sulla coppa a ...ecco come Pioli ha battuto Luis Enrique. Il Milan con il successo di ieri sera per 2-1 contro il PSG resta pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un ...